Новосибирск, , 06:38 — REGNUM

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский продолжает радовать новосибирцев своим творчеством. Накануне, 25 августа, он вместе с музыкантами выступил в Первомайском сквере.

Виктор Толоконский Kremlin.ru

Виктор Толоконский исполнил несколько песен, в том числе «Песню про Новосибирск» и «Команду молодости нашей».

Как пишут «НГС Новости», около сотни новосибирцев не только слушали Толоконского, но и танцевали под музыку и даже подпевали ему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некогда влиятельный сибирский политик Виктор Толоконский давно привлёк внимание СМИ как исполнитель популярных ретрошлягеров и шансона. Раньше его часто можно было услушать со сцены в Центральном парке Новосибирска. Но сейчас там идут строительные работы — вскоре здесь должен появиться светотомузыкальный фонтан.

Напомним, что за свои почти 30 лет политической деятельности Виктор Толоконский успел побывать мэром Новосибирска (с 1996 по 2000 год), губернатором Новосибирской области (с 2000 по 2010 год), полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе (с 2010 по 2014 год), губернатором Красноярского края (с 2014 по 2017 год), главным советником мэра Новосибирска по организационному обеспечению его деятельности (с 24 ноября 2017 года по 4 июня 2018 года).

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