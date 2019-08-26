Гонконг, Китай, , 06:30 — REGNUM

Массовые акции в Гонконге в минувшее воскресенье, 25 августа, привели к одних из самых жестких противостояний между полицией и протестующими, в результате которых были задержаны 36 человек, сообщает 26 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщения местной полиции.

В ходе акции полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить мечущих булыжники демонстрантов. Сообщается, что шесть офицеров полиции вынуждены были достать свое оружие, один из стражей порядка сделал предупредительный выстрел в воздух.

Всего 25 августа были задержаны 36 человек (29 мужчин и семь женщин) в возрасте от 12 до 48 лет. В качестве обвинений, выдвинутых в адрес задержанных, указываются участие в незаконном собрании, хранение оружия и нападение на сотрудников полиции.

«Эскалация незаконных и насильственных действий радикальных демонстрантов не только возмутительна, но и подталкивает Гонконг к очень опасной ситуации», — прокомментировали ситуацию в правительстве.

Продолжающиеся протесты наносят серьезный урон как самому Гонконгу, так и материковому Китаю. Массовое недовольство против законопроекта об экстрадиции граждане начали проявлять с марта 2019 года, опасаясь, что его принятие может подорвать автономию региона и поставит в зависимость от материкового Китая. С июня 2019-го, времени рассмотрения законопроекта во втором чтении, масштаб протестов значительно возрос, и полиция начала применять в отношении митингующих спецсредства, что усугубило ситуацию еще больше.