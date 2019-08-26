Москва, , 05:49 — REGNUM

За сутки, 24 августа, незаконные вооруженные формирования в Сирии 28 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщает 26 августа RT со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

Сообщается, что в провинции Алеппо были обстреляны пять населенных пунктов, в том числе сам Алеппо. Одиннадцать поселков оказались под огнем в провинции Латакия и один — в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что исламские радикальные боевики ведут наращивание сил. Исламисты группируются в районе идлибской зоны деэскалации.