Кабул, , 04:36 — REGNUM

Самодельное взрывное устройство сработало у зоны ожидания генерального консульства Пакистана в городе Джалалабаде в в 120 км к востоку от Кабула. Об инциденте сообщил 26 августа пресс-секретарь МИД Афганистана Мохаммад Фейсал на своей странице в Twitter.

В результате инцидента пострадали один полицейский и два посетителя.

«Весь пакистанский персонал в безопасности», — отметил Фейсал, подчеркнув, что МИД находится на связи с правительством Афганистана по вопросу безопасности служащих консульства.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа боевик-смертник привел в действие взрывное устройство на свадебной церемонии в Кабуле. В результате теракта, ответственность за который взяли на себя радикальные исламисты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли 80 человек, еще более 180 получили ранения.

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