Сухум, 25 августа 2019, 21:20 — REGNUM
Пресс-секретарь действующего президента Абхазии Наала Авидзба прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили по выборам президента Абхазии — 2019, передает 25 августа абхазская газета «Нужная».
Напомним, 25 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выборы президента Абхазии, заявив, что в Абхазии проходят нелегитимные «президентские выборы». По словам Зурабишвили, выборы стали очередным «попранием грузинского национального суверенитета».
Ранее МИД Грузии сделал заявление о выборах президента в Абхазии, призвав «международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории».
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