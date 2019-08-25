Сухум, , 21:20 — REGNUM

Пресс-секретарь действующего президента Абхазии Наала Авидзба прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили по выборам президента Абхазии — 2019, передает 25 августа абхазская газета «Нужная».

Наала Авидзба Sputnik-abkhazia.ru

Наала Авидзба "Заявление президента Грузии удивления не вызывает. Ранее, сегодня подобные высказывания уже были озвучены грузинским МИДом […] Республика Абхазия уверенно продолжает свое развитие в качестве независимого государства»

Напомним, 25 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выборы президента Абхазии, заявив, что в Абхазии проходят нелегитимные «президентские выборы». По словам Зурабишвили, выборы стали очередным «попранием грузинского национального суверенитета».

Ранее МИД Грузии сделал заявление о выборах президента в Абхазии, призвав «международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории».

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