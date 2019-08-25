Москва, , 18:41 — REGNUM

«Верный признак здорового общества, когда вот так масштабно проходят дни празднования государственных символов», — заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, комментируя зарождение в России новой традиции — широкого празднования Дня государственного флага, которое по своему масштабу жители уже сравнили с шествием «Бессмертного полка».

День флага Mos.ru

«Здорово, что по всей стране люди участвуют в самых различных мероприятиях в честь дня флага. Удивительное единение, особенно в Москве. Это уважение к стране, гордость за причастность к ее яркой и великой истории, гордость за себя и соотечественников», — сказал Рошаль.

Напомним, 22−24 августа по всей стране прошли мероприятия в честь 350-летия российского триколора. Яркой финальной точкой стал митинг-концерт в Москве на проспекте Сахарова, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

На митинге-концерте звучали поздравления от Героев России, известных артистов, общественников, спортсменов. К собравшимся со сцены обратился и пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, предотвративший трагедию и посадивший повреждённый самолет с 226 пассажирами.

«Когда за спиной сотни людей, когда ты защищаешь честь страны, самое главное — не прекращать борьбу, а двигаться вперед к намеченной цели, — сказал он. — И не важно, выступаешь ты на Олимпийский играх, выполняешь свой долг, воинский долг или другие профессиональные обязанности. Главное — серьезно и добросовестно выполнять то, что должен. В жизни бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля человека».

Указ Президента об учреждении Дня российского флага был подписан 20 августа 1994 года. В этом году празднования перенесли с 22 августа на выходные.