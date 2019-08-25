Киев, , 18:27 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели переговоры, в ходе которых обсудили усиление давления на Россию с помощью ограничительных мер. Об этом сообщает в воскресенье, 25 августа, пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

«Порошенко встретился со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером, — говорится в сообщении. — … Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций».

24 августа специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в комментарии порталу «Громадське» в Киеве заявил, что США выражают надежду на проведение обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Читайте также: Волкер призвал провести обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной