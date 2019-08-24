Киев, , 17:04 — REGNUM

Надежду на проведение обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной выразил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он сказал в комментарии порталу «Громадське» в Киеве.

«Очень надеюсь, что обмен (между РФ и Украиной) состоится, — сказал Волкер. — Но я не участвую в этих переговорах».

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Москва и Киев якобы договорились о взаимном обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33».

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