Тегеран, , 12:13 — REGNUM

Власти Исламской Республики Иран опровергли заявление израильских военных об авиаударах по иранским военным объектам близ Дамаска. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство ILNA со ссылкой на председателя совета целесообразности (совещательный орган при рахбаре) Ирана Мохсена Резаи.

По словам Резаи США и Израиль не способны атаковать иранские «консультационные центры», расположенные на территории Сирии. Соответственно, утверждение Израиля о том, что иранские позиции стали их целью, являются ложью.

Кроме того, Резаи подчеркнул, что действия США и Израиля в Сирии и Ираке грубо нарушают международное право, и в скором времени «защитники Ирака и Сирии ответят на это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по иранским военным объектам рядом с Дамаском, якобы для того, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране.

Утверждается, что атакованы были объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба.