Париж, , 11:00 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.

По данным издания, о своем решении Джонсон скажет европейским лидерам на саммите G7, который проходит 24−26 августа во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что сделка по выходу Великобритании из состава Евросоюза, достигнутая бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, является окончательной и пересмотру не подлежит.

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