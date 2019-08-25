Гонконг, Китай, , 10:24 — REGNUM

Гонконгская полиция задержала 29 человек в ходе протестов в ряде районов города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Гонконга.

В Гонконге снова проходят массовые акции протеста. Митингующие строят в разных районах города баррикады, местная полиция пытается их разгонять с помощью слезоточивого газа и «губчатых» гранат.

Полиции удалось арестовать 19 мужчин и 10 женщин, возраст которых варьируется от 17 др 52 лет. Им вменяется в вину незаконное собрание, хранение оружия с целью нападения и нападение на офицеров полиции.

Уточняется, что задержания были осуществлены в районах Коулун-тхон, Вонтайсинь и Шам Шуй По.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге не утихают с начала июня. Первоначально люди собирались, чтобы выступить против законопроекта об экстрадиции, который бы позволил властям Гонконга выдавать подозреваемых в том числе в материковый Китай.

Власти города пошли на уступки и заявили о бессрочном приостановлении рассмотрения законопроекта. Но протестующие этим не удовлетворились и потребовали полного отказа от него.

Протесты в Гонконге приобретают все более ожесточенный характер.