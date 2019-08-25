Москва, , 05:54 — REGNUM

Сарказмом встретил предложение о введении Украины в состав G7, сделанное главой Евросовета Дональдом Туском, член Совета Федерации Франц Клинцевич. Свой комментарий российский сенатор оставил в социальной сети Facebook.

Клинцевич заявил, что не удивлен предложением Туска, но считает уместным его рационализировать: «Надо было ему еще позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне».

Говоря серьезно, политик отметил следующее: «Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая перед журналистами накануне саммита «большой семерки», Туск высказал свое несогласие с возвращением на саммит России, заявив о том, что на следующий саммит нужно пригласить Украину.

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