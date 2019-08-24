Киев, , 22:27 — REGNUM

У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка. Об этом заявил экс-глава Украины Леонид Кравчук в программе «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».

«У него (Петра Порошенко) два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют, — отметил Кравчук. — Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком… И второе — это карьеризм невероятный».

11 июля президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook сообщил, что всё бывшее руководство страны, включая экс-президента Петра Порошенко, необходимо люстрировать — то есть ограничить в правах.

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