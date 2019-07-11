Киев, , 16:34 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё бывшее руководство страны, включая экс-президента Петра Порошенко, а также всех чиновников, которые работали при предыдущем главе государства, необходимо люстрировать — то есть ограничить в правах. Соответствующее заявление Зеленский сделал в специальном видеообращении, которое было опубликовано сегодня, 11 июля, на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Зеленский заявил, что его критики много говорили о том, что новая власть на Украине якобы не имеет планов по проведению люстрации среди представителей режима Порошенко. Однако это совсем не так, сказал президент Украины.

Планы люстрировать представителей режима Порошенко у режима Зеленского есть, и они грандиозные. Новый президент предлагает ограничить в правах самого экс-президента Порошенко, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов кабинета министров, генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, главу Антимонопольного комитета, главу Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Для люстрации представителей режима Порошенко Зеленский предлагает расширить закон «об очищении власти», который был принят при экс-президенте для люстрации представителей режима свергнутого президента Виктора Януковича.

Также новый президент Украины пояснил, что к таким мыслям он пришел после двух месяцев работы на посту главы государства и постоянного общения с чиновниками. Все они абсолютно безнадежны.

«Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые… На самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово», — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у него не хватает цензурных слов для того, чтобы описать сложившуюся в госаппарате ситуацию.

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать им по морде»?!» — задается риторическими вопросами Зеленский.