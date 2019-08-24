Симферополь, , 15:54 — REGNUM

Крымские татары не нуждаются в создании какой-либо призрачной национально-территориальной автономии, а президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова. Об этом сегодня, 24 августа, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Напомним, Зеленский заявил, что Верховная рада Украины готова рассмотреть вопрос о создании «крымско-татарской автономии» в Крыму. Глава Украины также отметил, что его партия «Слуга народа» готовит три законопроекта по крымскому вопросу, которые якобы предложены крымскими татарами. Кроме того, Зеленский в очередной раз заявил, что он не сомневается в том, что Украина вернет себе Крым.

Умеров заявил, что крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства.

«Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития», — сказал он.

Также Умеров призвал Зеленского прекратить спекуляции на крымско-татарском вопросе и перестать уже наконец вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма.

Напомним, что Украина до сих пор считает Крым своей территорией, хотя потеряла полуостров в 2014 году после государственного переворота.

Жители Крыма провели тогда референдм о самоопределении, по результатам которого было решено выйти из состава Украины и вернуться в состав России.