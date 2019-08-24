Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM

Индия и Франция подписали соглашение о создании совместной сети обеспечения ситуационной осведомленности об опасностях в открытом море. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Согласно указанному соглашению, Индийская организация космических исследований (ISRO) и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) создадут единую систему обмена информацией, касающейся судоходства в открытом море. Данная система будет предназначена для распознавания и борьбы с угрозами, связанными с мореплаванием и освоением морских пространств. Напомним, что обеспечение безопасности в открытом море является одной из основных сфер сотрудничества Индии и Франции.

Напомним, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе поездки индийский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также встретился с представителями индийской диаспоры в Париже.