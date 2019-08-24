Додома, , 13:08 — REGNUM

Организация Объединенных Наций (ООН) гарантировала оказание содействия Занзибару в полной реализации всех проектов развития, осуществляемых организацией, с целью оказания помощи гражданам Объединенной Республики Танзании (ОРТ).

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», координатор-резидент Организации Объединенных Наций (ООН) в ОРТ Альваро Родригес заявил об этом во время визита резиденции Президента Занзибара Али Мохамеда Шейна.

Родригес заявил, что ООН приветствует усилия Президента Шейна и обещает продолжать сотрудничать с властями Занзибара, добавив, что все организации, действующие под эгидой ООН, возлагают большие надежды на положительный исход вкладываемых усилий.

Он также выразил намерение учреждений ООН и впредь поддерживать усилия правительства по продвижению проектов развития в сферах образования, здравоохранения, обеспечения доступа к чистой питьевой воде, защиты прав человека, борьбы с гендерной дискриминацией, в особенности с притеснением женщин, а также защиты окружающей среды и т.д.

Президент Шейн, в свою очередь, высоко оценил результаты деятельности организации под руководством Альваро Родригеса, срок полномочий которого подошел к концу, отметив сотрудничество и помощь, оказывавшуюся Занзибару в продвижении различных проектов развития.