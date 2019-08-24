Исламабад, , 14:35 — REGNUM

23 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Индия готовит ложные террористические атаки в Кашмире и на юге страны с целью отвлечь мировую общественность от происходящего в бывшем штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана обратился к мировой общественности на своей странице в социальной сети «Твиттер», предупредив о том, что Индия намеревается организовать провокации на своей территории, чтобы обвинить Пакистан и отвлечь внимание мирового сообщества от нарушения прав человека в Кашмире. Имран Хан сослался на сообщения в индийских СМИ, в которых утверждается, что группы террористов были переправлены из Афганистана в Индию. Как отметил пакистанский премьер, такие заявления Индии «предсказуемы».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.