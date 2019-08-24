Копенгаген, , 12:59 — REGNUM

Министр обороны Дании Трине Брамсен намерена усилить присутствие датских военно-морских сил в арктическом регионе. В этом году два крупных военных корабля датского флота уже прибыли на постоянную стоянку в порты Гренландии.

«Мы увеличиваем количество военных кораблей в нашей части Арктики и нам нужно продолжать в том же духе. Обстановка в регионе меняется как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения климатических изменений, и это требует нашего присутствия» — заявила министр. Как правило, территориальные воды Гренландии и Фарерских островов патрулируют корабли так называемого «класса Кнуда Расмуссена». Это небольшие корабли, предназначенные для проведения инспекций рыбацких судов и спасательных операций на море. Несколько же дней назад в сторону Гренландии отбыл военный корабль управления и поддержки «Абсалон». В отличие от обычных патрульных кораблей, «Абсалоны» могут иметь на вооружении управляемые ракеты, пушки, а также нести на борту два вертолета — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Министерство обороны Дании также инициировало кампанию по привлечению на военную службу гренландцев. «Мы осознаем, что для военном-морских сил большое значение имеет постоянная работа в Гренландии, чтобы они лучше представляли особенности её территориальных вод. Именно поэтому важно привлекать молодых гренландцев к службе на флоте» — заявила министр.

Помимо этого, министерство планирует усовершенствовать курсы подготовки спасательных служб в Гренландии.