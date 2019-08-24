Алжир, , 08:56 — REGNUM

В Алжире проходит очередная акция протеста — на улицы столицыиряда других городов вышли тысячи человек, которые требуют отставки действующего правительства и проведения реформ.

Напомним, что протесты в Алжире начались более полугода назад. Тогда многолетний бессменый президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, которому на тот момент было 82 года и он прикован к инвалидному креслу, заявил о намерении вновь переизбраться.

В итоге правящая клика отстранила Бутефлика от власти и пообещала реформы. Сейчас влась контролируют военные во главе с командующим армией Ахмедом Салахом. Именно против него и направлен гнев протестующих.