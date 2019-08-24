Вашингтон, , 00:07 — REGNUM

Неординарным способом поддержать усилия президента США Дональда Трампа по покупке острова Гренландия решил Национальный республиканский комитет конгресса. Комитет собирает средства путем продажи футболок с изображением Гренландии в цветах государственного флага США, сообщает 23 августа USA Today.

Футболка «США и Гренландия» Цитата из сети Twitter

«Поддержите президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти!» — такой слоган используют организаторы акции, предлагающие футболку всем, пожертвовавшим от $25.

Напомним, Национальный республиканский комитет Конгресса (National Republican Congressional Committee, NRCC) занимается организацией выборных кампаний в Палату представителей для кандидатов от Республиканской партии США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности приобрести остров Гренландию. Вскоре о соответствии экстравагантных планов президента США реальности подтвердили в Белом доме. В свою очередь премьер-министр Дании поспешил сообщить о том, что «Гренландия — гренладская» и не продается.