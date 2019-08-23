Лондон, , 21:38 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в видеоролике, которое посольство Украины в Соединённом Королевства опубликовало к украинскому дню независимости.

На видеозаписи дипломаты, а также некоторые британские политики зачитывают на украинском языке текст песни Тараса Петриенко «Украина».

В конце видеоролика премьер-министр Великобритании Борис Джонсон кричит: «Слава Украине!», на это ему отвечают сотрудники украинского посольства: «Героям слава!».

Напомним, что «Слава Украине — Героям слава» — это лозунг «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая воевала на стороне Третьего рейха против Советского Союза, а также устраивала геноцид на оккупированных немцами территориях.

Данный лозунг является калькой с нацистского приветствия Heil Hitler! — Sieg Heil!

https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1164852236020867072