Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM

В Петербурге подвели итоги конкурса управленцев «Мой город — мои возможности», церемония состоялась вечером 23 августа в спорткомплексе «Юбилейный», передает корреспондент ИА REGNUM.

В заключительном этапе конкурса поучаствовали почти 250 человек, из них выбрали 30 победителей. Дипломы им вручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Наш город всегда готовил самые лучшие кадры. Я хочу, чтобы мы с вами продолжили эту традицию в XXI веке», — сказал Беглов со сцены.

Он добавил, что уверен: за время конкурсных испытаний участники «поняли самое главное: что город Санкт-Петербург — это город, в котором хочется жить».

Александр Беглов рассказал и о программе «35 на 35», которую реализует Смольный, направленной на привлечение в исполнительную власть города управленцев в возрасте до 35 лет, которые должны составить не менее 35% от общего числа городских чиновников.

В финале Беглов пожелал участникам успехов и вдохновения. «Мы с вами! А вы с нами? Вместе мы сделаем многое и победим», — провозгласил Беглов.

После вручения дипломов 30 победителям ведущий церемонии Дмитрий Хрусталев поздравил их с тем, что теперь они стали «новыми лицами команды Александра Дмитриевича (Беглова)». Затем он еще раз повторил, что теперь им предстоит «быть в команде Александра Дмитриевича и работать на благо нашего родного города».

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