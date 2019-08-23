Пекин, , 18:59 — REGNUM

Поправки в закон КНР «О землепользовании», представленные на рассмотрение проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП, посвящены информационному взаимодействию властей с общественностью, сообщает 23 августа Синьхуа.

В документе содержится положение об обязательном предоставлении местной общественности не менее, чем за месяц, детальных планов отчуждения тех или иных земельных участков. Выслушав мнение общины, власти в случае её несогласия обязаны внести в планы отчуждения необходимые поправки.

В свою очередь, на сами общины законопроектом возлагается улучшение использования пустующих участков и домов, которые предназначены для целей проживания.

Соответствующие поправки вносятся и в «смежный» закон «Об управлении городской недвижимостью».