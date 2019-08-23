Кабул, , 18:10 — REGNUM

В посольстве Афганистана в столице Туркмении прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию независимости афганского государства, пишет «Orient».

По словам афганского посла Мирваиса Наба, власти Афганистана благодарны соседним странам за оказываемую поддержку и сотрудничество, а также крайне заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов.

Среди таких крупномасштабных проектов дипломат назвал прокладку газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), налаживание железнодорожного сообщения между Туркменией, Афганистаном и Таджикистаном, а также строительство ЛЭП мощностью в 500 кВт между Туркменией, Афганистаном и Пакистаном, и между Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном.

Особое внимание Мирваис Наб уделил транзитным коридорам и энергетическому мосту CASA-1000, создаваемым при активном участии туркменской стороны.

«Успешное воплощение этих проектов будет способствовать созданию рабочих мест, социального благополучия во всем регионе, а также фундаментальной борьбе против экстремизма и терроризма», — подчеркнул посол.