Рига, , 17:22 — REGNUM

За незаконное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины против гражданина Латвии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает новостной портал rus.lms.lvсо ссылкой на сообщение службы государственной безопасности Латвии.

Сам уголовной процесс против подозреваемого был начат еще 2 августа. Непосредственно 19 августа СГБ было инициировано уголовное преследование латвийского гражданина.

Как сообщается на сайте СГБ, в ходе следствия было установлено, что подозреваемый отправился в зону военных действий на восток Украины в сентябре 2014 года, где воевал на стороне ДНР и ЛНР.