Вильнюс, , 15:45 — REGNUM

После того, как в Литве поднялся скандал вокруг того, что латвийская компания Spectrum Baltic получило в Литве лицензию на продажу российской и белорусской электроэнергии, литовский госсовет по регулированию энергетики дополнил условия лицензии предприятию, что, по мнению совета, сделает операции по перепродаже невозможными, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 августа.

Условием выдачи лицензии было то, что латвийская компания была обязана представить договор с конкретным поставщиком, который ей и будет поставлять электроэнергию для перепродажи на литовском рынке. Spectrum Baltic представило договор с предприятием «Балтийская АЭС».

Балтийская АЭС в Калининградской области не построена, но компания «Балтийская АЭС» как юридическое лицо существует и занимается торговлей электроэнергией. Литовский совет лицензию выдал, но после скандала дополнил список требований к Spectrum Baltic.

В обновлённом списке требований говорится, что электроэнергию в Литве можно продавать только с конкретной Балтийской АЭС, а не из каких-то других источников. В Литве посчитали, что таким образом перекрыли всякую возможность деятельности латвийскому предприятию, поскольку Балтийской АЭС не существует, а существует только одноимённое юридическое лицо.

Правда, именно таким образом Литва на уровне госсовета по регулированию энергетики признала полную надёжность Белорусской АЭС и политическую мотивацию протестов литовских властей против строительства как БелАЭС в Белоруссии, так и в своё время Балтийской АЭС в Калининградской области. Иначе невозможно объяснить официальное разрешение торговать электроэнергией с Балтийской АЭС, раз «технологии «Росатома» небезопасные», как продолжают утверждать литовские власти даже принимая закон по запрету торговли электричества с Белорусской АЭС.