Москва, , 14:51 — REGNUM

Кремль не информирован о предложении, касающемся предоставления Росгвардии зданий и земельных участков для выполнения служебно-боевых задач. Об этом сообщил 23 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не в курсе такой инициативы, ответил Песков на соответствующий вопрос.

Проект постановления правительства РФ о правилах предоставления Росгвардии зданий и земель опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов и находится в настоящее время на стадии общественного обсуждения. В нём предложено обязать региональные и местные власти предоставлять силовикам «объекты» по запросу.

Отмечается, что в экстренных случаях войска национальной гвардии могут занимать нужные им объекты на основании устного запроса, который должен быть письменно подтверждён в течение суток. Силовики не могут занимать зоны с особыми условиями использования территорий и объекты культурного наследия народов РФ.