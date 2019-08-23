Биарриц, Франция, , 15:05 — REGNUM

Правоохранительные органы Франции усилили меры безопасности в городе-курорте Биаррице на юго-западе страны, в преддверии саммита лидеров стран «Большой семерки» (G7). Об этом 23 августа передает Associated Press.

Так, аэропорт и железнодорожный вокзал в городе-курорте в пятницу, 23 августа, прекратили работу, а территория вокруг здания, где пройдет встреча лидеров, оцеплена.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов тщательно досматривают автомобили.

Группа G7 — неофициальный форум лидеров семи стран, а именно Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.