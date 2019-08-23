Киев, 23 августа 2019, 14:37 — REGNUM
Система голосования «Рада-3», используемая в парламенте Украины, технически исчерпала свой ресурс в 2008 году, заявил будущий депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, сообщило 23 августа издание Liga.net.
По его словам, новый состав парламента займётся не вопросом введения сенсорной кнопки для голосования, а заменой всей системы голосования в целом.
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подчеркнул, что сенсорную кнопку для голосования в Раде формально ввели 12 лет назад, но фактически так и не реализовали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков рассказал о том, что парламентом будут предприняты меры по «борьбе с кнопкодавством» — голосованием депутатов не только за себя, но и за своих коллег. Парламентариев хотят наказывать, начиная от крупных штрафов и заканчивая уголовной ответственностью.
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