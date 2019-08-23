Киев, , 14:37 — REGNUM

Система голосования «Рада-3», используемая в парламенте Украины, технически исчерпала свой ресурс в 2008 году, заявил будущий депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, сообщило 23 августа издание Liga.net.

По его словам, новый состав парламента займётся не вопросом введения сенсорной кнопки для голосования, а заменой всей системы голосования в целом.

«Мы будем решать вопрос введения «Рада-4», но для этого нужно поставить техническое задание и выписать процедуру в регламенте парламента», — рассказал Стефанчук.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подчеркнул, что сенсорную кнопку для голосования в Раде формально ввели 12 лет назад, но фактически так и не реализовали.

«Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной радой Украины», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков рассказал о том, что парламентом будут предприняты меры по «борьбе с кнопкодавством» — голосованием депутатов не только за себя, но и за своих коллег. Парламентариев хотят наказывать, начиная от крупных штрафов и заканчивая уголовной ответственностью.

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