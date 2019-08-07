Киев, , 09:29 — REGNUM

В партии «Слуга народа» обдумывают меры по борьбе с депутатами, голосующими за своих коллег. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков 6 июля в эфире телеканала 112.ua.

«Наша позиция следующая: они должны быть наказаны сурово. Суровым наказанием мы предусматриваем: первое — это или высокие штрафы, это 50−80 тыс. грн, даже для наших народных депутатов это уже будет больно, второй вариант — это вплоть до уголовного наказания за такие деяния», — рассказал он.

Также рассматриваются варианты введения технических ограничений при голосовании.

«Следующим этапом будет введение системы, которая бы позволила сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, это может быть сенсорная кнопка… Есть другие технологии, которые бы более чётко отвечали тем вызовам, которые будут стоять перед народными депутатами, и мы планируем внедрять такую систему», — добавил Разумков.

Напомним, конституция Украины обязывает депутатов Рады голосовать лично, однако никакого наказания за нарушение этого закона нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады предыдущего, VIII созыва, Андрей Парубий заявил, что в парламенте будет внедрена сенсорная кнопка, которая не позволит депутатам голосовать вместо других.

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