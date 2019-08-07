Киев, 7 августа 2019, 09:29 — REGNUM
В партии «Слуга народа» обдумывают меры по борьбе с депутатами, голосующими за своих коллег. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков 6 июля в эфире телеканала 112.ua.
Также рассматриваются варианты введения технических ограничений при голосовании.
Напомним, конституция Украины обязывает депутатов Рады голосовать лично, однако никакого наказания за нарушение этого закона нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады предыдущего, VIII созыва, Андрей Парубий заявил, что в парламенте будет внедрена сенсорная кнопка, которая не позволит депутатам голосовать вместо других.
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