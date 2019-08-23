Москва, , 13:54 — REGNUM

В Кремле не считают, что планы мексиканской авиакомпании Interjet — последнего эксплуатанта российских SSJ-100, продать российские лайнеры ударят по престижу российского авиастроения. Об этом сегодня, 23 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не стали бы делать такие выводы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков уверен, что в дальнейшем российские самолёты Sukhoi Superjet 100 будут становиться только лучше. Он отметил, что эти лайнеры «всё больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом из которых является «Аэрофлот».

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«По мере того, как этих машин будет становиться больше, будут улучшаться все их параметры и характеристики, — считает пресс-секретарь российского лидера. — Это совершенно очевидный факт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со ссылкой на целый ряд источников газета «Ведомости» сообщила, что мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой имеется 22 самолёта Sukhoi Superjet 100, намерена продать лайнеры и в настоящее время ищет покупателя.

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