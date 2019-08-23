Хартум, , 14:47 — REGNUM

Новый Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок принес присягу перед Президентом Верховного Совета страны. Основной задачей 61-летнего главы Правительства станет улучшение экономической ситуации в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Абдалла Хамдок родился в провинции Южный Кордофан в 1956 году, когда Судан находился в процессе обретения независимости. В 1970-х годах будущий Премьер-министр учился в университете города Хартум на экономическом факультете. В то время в стране была только одна радиостанция «Омдурман», по которой он и услышал свое имя в числе студентов, поступивших в университет. Именно в студенческие годы Хамдок решает начать свою политическую карьеру. Однако учебу он не бросил и закончил университет.

Хамдок — первый представитель гражданской власти, занявший высокую государственную должность с тех пор, как в 1993 году к власти пришел Омар аль-Башир. Ожидается, что Абдалла Хамдок сформирует правительство и пробудет на своем посту в течение 39 месяцев.

Перед новым правительством стоит сложная проблема: сохранить единство, восстановить безопасность и экономику в стране.

Переходный период к гражданскому правлению в Судане начался 21 августа после инаугурации нового Президента Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, как и было согласовано в историческом договоре, подписанном между представителями Военного Совета и лидерами демонстраций.