Джакарта, , 13:38 — REGNUM

Лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда заявил, что хочет, чтобы индонезийская провинция Западное Папуа стала независимой страной, которая живет в мире с Индонезией и другими соседними странами, сообщает Sindonews.

«Жители Папуа не прекратят сражаться, пока мы не достигнем равенства, самоопределения и референдума о независимости», — заявил глава сепаратистского движения Бенни Венда, проживающий в Великобритании.

«Все, что мы отстаиваем, — это наша политическая независимость и наш суверенитет, мы хотим управлять своими собственными делами. Это то, за что мы выступаем, за мир. Мы хотим жить мирно с соседними странами, такими как Австралия, Папуа — Новая Гвинея и Индонезия», — добавил он.

Издание отмечает, что президент Индонезии Джоко Видодо планируется посетить Папуа на следующей неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение развернуть около тысячи военных и полицейских сил в регионе Папуа после широкомасштабных демонстраций. Интернет в регионе также был замедлен, чтобы способствовать урегулированию ситуации.

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