Москва, , 13:38 — REGNUM

Законопроект о компенсации взносов на капремонт для членов семей погибших военнослужащих правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM23 августа.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, которое направлено на то, чтобы устранить правовую неопределенность, которая есть в действующем законе.

Так, сегодня федеральные органы исполнительной власти компенсируют членам семей погибших военнослужащих расходы, которые они несут на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах. Однако такие нормы не касаются взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Правительство предлагает доработать нормы законы и распространить компенсацию в том числе и на расходы по капремонту.

Таким образом, если военнослужащий проходил службу по контракту в течение 20 лет, а уйдя со службы погиб илм умер, то его семья будет получать компенсацию как на содержание и ремонт объектов общего пользования, так и на взносы на капитальный ремонт общего имущества.