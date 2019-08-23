Исламабад, , 15:58 — REGNUM

22 августа Иран отозвал свое письмо о намерении обратиться в международный арбитраж с целью получить у Пакистана неустойку по проекту газопровода «Мир».

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, иранская сторона отозвала претензию, направленную в феврале 2019 года. Тогда Исламабад заявил о приостановке работы над пакистанской частью проекта из-за угрозы американских санкций. Иранская сторона намеревалась взыскать с Пакистана крупную неустойку. Теперь же, как отмечают в пакистанском информагентстве, команды юристов обеих стран достигли взаимопонимания. Пакистан заявил, что «не хочет терять» газопровод с Ираном и готов продлить сроки строительства.

В разрешении противоречия по газопроводу не обошлось без участия пакистанского лидера. Во время визита премьер-министра Имрана Хана в Иран вопрос о завершении пакистанской части газопровода был поднят высшим руководством Ирана. Глава правительства Пакистана обещал взять ситуацию под личный контроль.