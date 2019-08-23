Анкара, , 16:30 — REGNUM

Пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын заявил: «В рамках соглашения по Идлибу был достигнут консенсус на предмет того, что в районах дислокации 12 наших наблюдательных пунктов будет обеспечена полная безопасность и не будет проведено никакой военной операции, мы ожидаем, что эти условия будут соблюдаться».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Мы продолжим действовать в соответствии с соглашением и нашими правомерными ожиданиями. Особое значение имеет защита установленных границ региона, в котором объявлена деэскалация и разоружение».

Пресс-секретарь добавил: «В противном случае нарушения соглашения по Идлибу и порождаемой этим гуманитарной катастрофы не избежать. Мы действуем в соответствии с этими принципами. Мы возобновляем свои призывы, обращённые к режиму Башара Асада: ему лучше положить конец нарушениям соглашения».