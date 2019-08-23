Сухум, , 13:09 — REGNUM

23 августа в администрации президента Абхазии состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа Альбой Асусеной Торрес-Мехией. На церемонии присутствовали спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, министр иностранных дел Даур Кове, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Ваша деятельность была результативной и служила укреплению всего комплекса двусторонних связей. Можете быть уверены, что со стороны руководства Абхазии, наших министерств, ведомств, а также общественно-политических и деловых кругов вам будут оказаны всесторонняя помощь и содействие», — подчеркнул глава государства Рауль Хаджимба. Президент также отметил, что в республике в сентябре будут отмечать 10-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Никарагуа и Абхазией.

Альба Асусена Торрес-Мехия поблагодарила Рауля Хаджимба и заявила, что в своей деятельности намерена укреплять сотрудничество государств.