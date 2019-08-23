Копенгаген, , 12:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттер-аккаунте пост, в котором раскритиковал Данию за то, что оборонный бюджет страны составляет всего 1,35% от ВВП (Внутренний валовой продукт). По мнению президента, «такая богатая страна» на оборону должна тратить минимум 2%.

«Мы защищаем Европу, и тем не менее только у 8 из 28 государств НАТО военный бюджет превышает 2% от ВВП. США находятся на гораздо более высоком уровне» — заявил Трамп. Глава Белого дома не в первый раз обращает внимание на то, что, по его мнению, многие страны альянса выделяют недостаточно средств на военные нужды — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Тема военного бюджета была поднята президентом после насыщенного для Дании и США событиями дня, когда Дональд Трамп заявил о том, что не приедет в Копенгаген 2 сентября, как это было изначально запланировано. На такой шаг глава Белого дома пошел в связи с тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею приобретения США Гренландии «абсурдной». По мнению президента, «с США так не разговаривают». Глава датского правительства, в свою очередь, не стала комментировать замечания Трампа о военной бюджете Дании.

Государства-члены НАТО ранее договорились о необходимости повысить уровень отчислений на военные нужды до 2% от ВВП. Невыполнение этого требования, однако, не влечет никаких последствий.