Киев, , 11:07 — REGNUM

Расходы министерства обороны Украины на покупку нового вооружения в 2020 году достигнут 21 млрд гривен или свыше $838 млн, сказано в ответе ведомства, полученном 23 августа журналистами информационного агентства «УНН».

"На выполнение мероприятий по закупке вооружений и военной техники, программными документами предусмотрена потребность в финансовом ресурсе: на 2020 год — около 21 млрд грн, на 2021 — около 21 млрд грн, на 2022 — около 24 млрд грн», — рассказали в ведомстве.

В министерстве обороны Украины отметили, что для модернизации всего имеющегося вооружения необходимо в 2020 году 14 млрд гривен, в 2021 — 15 млрд гривен, а в 2022 — 18 млрд гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с 2014 года ВСУ получили около 12 тыс. образцов вооружения и военной техники. Приняты на вооружение около 120 образцов.

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