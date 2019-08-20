Киев, , 08:18 — REGNUM

С 2014 года украинские формирования получили почти 12 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщила 19 августа пресс-служба министерства обороны Украины.

«Приняты на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность более 12 тысяч единиц вооружения и военной техники», — рассказал он.

По словам Полторака, ВСУ также получили 1,4 млн единиц средств поражения, а также военно-техническую помощь из-за рубежа на сумму $360 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине заявили, что 92% всей иностранной военно-технической помощи поступило на Украину из США.

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