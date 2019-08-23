Бразилиа, , 10:46 — REGNUM

Правительство Бразилии приняло решение прекратить финансирование фильмов и телесериалов на ЛГБТ-тематику, сообщает новостной портал Infobae.

На минувшей неделе президент Бразилии Жаир Болсонару подверг критике четыре подобных телевизионных проекта, соревновавшихся в конкурсе в номинациях «гендерное разнообразие» и «сексуальность». Президент уточнил, что речь не идет о цензуре.

«Я ничего не подвергал цензуре (…) Если частная инициатива хочет снять фильм о Бруне Сурфистинье (известной в Бразилии бывшей представительнице древнейшей профессии — прим.ИА REGNUM), пусть делает это. Мы не будем вмешиваться», — сказал Болсонару.

«Признаюсь, я не знаю, зачем тратить бюджетные день на такие фильмы. Я никого не преследую. Каждый может быть счастлив, как хочет, но тратить на это бюджетные средства…» — добавил он.

После этого 20 августа правительство издало постановление, согласно которому Национальное агентство кинематографии приостанавливает государственные конкурсы на 180 дней с возможностью продления. Критерии участия в конкурсе за финансирование телепроектов из Фонда аудиовизуального сектора будут пересмотрены.

Государственного финансирования на данный момент лишаются четыре картины на ЛГБТ-тематику, упомянутые президентом. В оригинале они имеют названия «Afronte», «Transversais», «Religare queer» и «Sexo reverso». Авторы этих проектов заявили, что таким образом пострадали от цензуры.