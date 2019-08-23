Магас, , 08:48 — REGNUM

В Ингушетии отправлен в отставку министр экономики, промышленности, торговли и туризма республики Тамерлан Вышегуров. Он добровольно подал заявление об освобождении от должности руководителя министерства, и его прошение было удовлетворено 22 августа врио главы Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, пишет «Интерфакс».

Стоит отметить, что на посту министра экономики Вышегуров пробыл недолго — немногим более двух месяцев. Его назначение состоялось 11 июня по указу прежнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Перед тем, как стать министром, Вышегуров успел поработать руководителем управления ФНС России по Ингушетии и помощником-советником главы республики.

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Напомним, что после назначения Махмуда-Али Калиматова 26 июня врио главы Ингушетии он заявлял, что не намерен отправлять правительство республики в отставку, однако с тех пор уже лишились должностей вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев, глава министерства финансов Бекхан Оздоев, министр образования Ингушетии Юсуп Костоев, секретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов. Большинство из них сами подали прошения об отставке.