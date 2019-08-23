Москва, , 02:11 — REGNUM

Российский беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» совершил свой первый полёт, сообщает Минобороны РФ.

«С 2020 года в рамках заключённого контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска», — сообщили в военном ведомстве.

«Форпост-Р» является полностью обновлённой модификаций комплекса «Форпост». Он весит около 500 кг. Продолжительность полёта комплекса «Форпост-Р» оставляет 18 часов, высота — до шести тысяч метров.

На модернизированной модели установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и отечественное программное обеспечение.

У «Форпост-Р» современный двигатель АПД-85. Аппарат позволяет вести круглосуточную разведку с применением как оптических, так и радиотехнических и радиолокационных средств.

«Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств», — отметили в Минобороны РФ.

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