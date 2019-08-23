Москва, 23 августа 2019, 01:21 — REGNUM
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Открытое письмо сотрудников ВШЭ
Мы обеспокоены происходящими в столице политическими событиями, которые в последнее время приобрели большой накал. Многие наши студенты и сотрудники публично высказывают свою позицию по этим вопросам. Ряд представителей общественности призывают университет к большей политической активности. В связи с этим хотим еще раз обратиться к принципам и ценностям нашего университета.
Мы работаем в одном из ведущих государственных вузов страны. Главным критерием, по которому оцениваем свою работу, является профессионализм: вклад в науку, подготовка высококвалифицированных кадров для преподавания и научных исследований, учебная и научная работа студентов.
Политический нейтралитет, академические и гражданские свободы — наши базовые корпоративные ценности. Университет объединяет людей с разными политическими позициями или отсутствием интереса к политике вообще и отстаивает право каждого публично выражать свои взгляды, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.
Опираясь на гуманистические ценности, мы бережно относимся к университету и друг к другу, не позволяем проводить в наших стенах радикальные политические акции, под каким бы предлогом это ни делалось. Политическая агитация внутри университета и, тем более, от имени университета противоречит Уставу и Декларации ценностей НИУ ВШЭ и отвергается всеми нами.
Мы проявляем солидарность с теми из нас, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня мы оказываем помощь Егору Жукову в защите его гражданских прав безотносительно к политическим взглядам. Считаем, что наш студент имеет право на защиту и что она должна вестись строго в рамках норм правосудия.
Призываем наших сотрудников и студентов беречь свойственную университету атмосферу политической терпимости и отстаивать свои гражданские и политические права законными способами. Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога. Одновременно с этим мы ожидаем соблюдения законов от всех участников происходящих политических событий.
- Абанкина И.В., ординарный профессор, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ
- Александров Д.А., ординарный профессор, академический руководитель образовательной программы «Социология и социальная информатика» НИУ ВШЭ
- Атрохова И.М., заместитель директора Института права и развития ВШЭ-Сколково
- Афанасьева О.В., заместитель декана по работе с абитуриентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна, доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
- Блинкин М.Я., ординарный профессор, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ
- Бляхман А.А., директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
- Болотов В.А., ординарный профессор, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании НИУ ВШЭ
- Быстрицкий А.Г., профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
- Вершинин А.И., ведущий эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ
- Вишневский А.Г., ординарный профессор, директор Института демографии НИУ ВШЭ
- Денисенко М.Б., ординарный профессор, заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ
- Гимпельсон В.Е., ординарный профессор, ведущий научный сотрудник, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ
- Гордин В.Э., ординарный профессор, академический руководитель образовательной программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»
- Груздев И.А., директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов
- Долматов И.А., директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий, советник Отдела по обеспечению деятельности проректоров и директоров по направлениям деятельности НИУ ВШЭ
- Дупан А.С., директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ
- Евстафьев Дмитрий Геннадиевич, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна
- Еременко М.А., ведущий эксперт, директор Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ
- Зусман В.Г., научный руководитель образовательной программы «Литература и медиа», научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде
- Каспржак А.Г., ординарный профессор, директор Департамента образовательных программ, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ
- Каширских О.Н., профессор, академический руководитель образовательной программы «Интегрированные коммуникации» НИУ ВШЭ
- Квасов В.С., заместитель директора Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ
- Клименко А.В., ординарный профессор, руководитель Департамента государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
- Ключ А.О., доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
- Комарова Е.А., заместитель директора по административной работе Института социальной политики НИУ ВШЭ
- Коротецкая Л.В., эксперт антимонопольного центра БРИКС Института права и развития ВШЭ-Сколково
- Космачев М.В., ведущий эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ
- Крук Е.А., и.о. директора МИЭМ им. А.Н. Тихонова, научный руководитель образовательной программы «Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер» НИУ ВШЭ
- Кузнецова И.А., директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ
- Лесовская И.Н., заместитель декана Факультета бизнеса и менеджмента
- Мельвиль А.Ю., декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ
- Можаев А.В., профессор Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
- Мордвинова М.А., академический руководитель образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ
- Омельченко А.В., профессор, декан Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ
- Плисс М.А., заместитель директора по экспертно-аналитической работе
- Погодина Р.И., старший преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
- Поляков Л.В., профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ
- Поротникова Н.А., заместитель директора Института экологии
- Родькин П.Е., доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
- Салыгин Е.Н., декан факультета права НИУ ВШЭ
- Сафин И.Н., ведущий эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ
- Синявская О.В., заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ
- Соловьева Н.А., ученый секретарь Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
- Сонин К.И., профессор Факультета экономических наук
- Степура П.И., эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ
- Стрельцова Е.А., старший научный сотрудник Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ
- Урнов М.Ю., профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ
- Фишбейн Д.Е., директор Лицея НИУ ВШЭ
- Фрумин И.Д., ординарный профессор, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ
- Фурсов К.С., заместитель директора Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ
- Харченко М.М., директор Центра технологического трансфера
- Шишкин С.В., профессор, директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ
- Штейнман М.А., профессор Департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ
- Щемелева И.Ю., декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ
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