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Открытое письмо сотрудников ВШЭ

Мы обеспокоены происходящими в столице политическими событиями, которые в последнее время приобрели большой накал. Многие наши студенты и сотрудники публично высказывают свою позицию по этим вопросам. Ряд представителей общественности призывают университет к большей политической активности. В связи с этим хотим еще раз обратиться к принципам и ценностям нашего университета.

Мы работаем в одном из ведущих государственных вузов страны. Главным критерием, по которому оцениваем свою работу, является профессионализм: вклад в науку, подготовка высококвалифицированных кадров для преподавания и научных исследований, учебная и научная работа студентов.

Политический нейтралитет, академические и гражданские свободы — наши базовые корпоративные ценности. Университет объединяет людей с разными политическими позициями или отсутствием интереса к политике вообще и отстаивает право каждого публично выражать свои взгляды, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.

Опираясь на гуманистические ценности, мы бережно относимся к университету и друг к другу, не позволяем проводить в наших стенах радикальные политические акции, под каким бы предлогом это ни делалось. Политическая агитация внутри университета и, тем более, от имени университета противоречит Уставу и Декларации ценностей НИУ ВШЭ и отвергается всеми нами.

Мы проявляем солидарность с теми из нас, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня мы оказываем помощь Егору Жукову в защите его гражданских прав безотносительно к политическим взглядам. Считаем, что наш студент имеет право на защиту и что она должна вестись строго в рамках норм правосудия.

Призываем наших сотрудников и студентов беречь свойственную университету атмосферу политической терпимости и отстаивать свои гражданские и политические права законными способами. Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога. Одновременно с этим мы ожидаем соблюдения законов от всех участников происходящих политических событий.

Абанкина И.В., ординарный профессор, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ

Александров Д.А., ординарный профессор, академический руководитель образовательной программы «Социология и социальная информатика» НИУ ВШЭ

Атрохова И.М., заместитель директора Института права и развития ВШЭ-Сколково

Афанасьева О.В., заместитель декана по работе с абитуриентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна, доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Блинкин М.Я., ординарный профессор, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Бляхман А.А., директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород

Болотов В.А., ординарный профессор, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании НИУ ВШЭ

Быстрицкий А.Г., профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ

Вершинин А.И., ведущий эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ

Вишневский А.Г., ординарный профессор, директор Института демографии НИУ ВШЭ

Денисенко М.Б., ординарный профессор, заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ

Гимпельсон В.Е., ординарный профессор, ведущий научный сотрудник, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

Гордин В.Э., ординарный профессор, академический руководитель образовательной программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»

Груздев И.А., директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов

Долматов И.А., директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий, советник Отдела по обеспечению деятельности проректоров и директоров по направлениям деятельности НИУ ВШЭ

Дупан А.С., директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ

Евстафьев Дмитрий Геннадиевич, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Еременко М.А., ведущий эксперт, директор Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ

Зусман В.Г., научный руководитель образовательной программы «Литература и медиа», научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде

Каспржак А.Г., ординарный профессор, директор Департамента образовательных программ, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ

Каширских О.Н., профессор, академический руководитель образовательной программы «Интегрированные коммуникации» НИУ ВШЭ

Квасов В.С., заместитель директора Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ

Клименко А.В., ординарный профессор, руководитель Департамента государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Ключ А.О., доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Комарова Е.А., заместитель директора по административной работе Института социальной политики НИУ ВШЭ

Коротецкая Л.В., эксперт антимонопольного центра БРИКС Института права и развития ВШЭ-Сколково

Космачев М.В., ведущий эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ

Крук Е.А., и.о. директора МИЭМ им. А.Н. Тихонова, научный руководитель образовательной программы «Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер» НИУ ВШЭ

Кузнецова И.А., директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ

Лесовская И.Н., заместитель декана Факультета бизнеса и менеджмента

Мельвиль А.Ю., декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Можаев А.В., профессор Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Мордвинова М.А., академический руководитель образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ

Омельченко А.В., профессор, декан Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ

Плисс М.А., заместитель директора по экспертно-аналитической работе

Погодина Р.И., старший преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Поляков Л.В., профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ

Поротникова Н.А., заместитель директора Института экологии

Родькин П.Е., доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Салыгин Е.Н., декан факультета права НИУ ВШЭ

Сафин И.Н., ведущий эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ

Синявская О.В., заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ

Соловьева Н.А., ученый секретарь Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Сонин К.И., профессор Факультета экономических наук

Степура П.И., эксперт Центра по работе с местными сообществами НИУ ВШЭ

Стрельцова Е.А., старший научный сотрудник Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ

Урнов М.Ю., профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ

Фишбейн Д.Е., директор Лицея НИУ ВШЭ

Фрумин И.Д., ординарный профессор, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ

Фурсов К.С., заместитель директора Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ

Харченко М.М., директор Центра технологического трансфера

Шишкин С.В., профессор, директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ

Штейнман М.А., профессор Департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ

Щемелева И.Ю., декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ

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