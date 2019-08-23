Москва, , 03:00 — REGNUM

80 лет исполняется с момента решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт начался вторжением японцев в Монголию в мае 1939 года, а закончился их выдворением и полным разгромом в середине сентября того же года. Важнейшей датой является 23 августа 1939 года. В этот день между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении.

Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии памятной даты состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». В нём приняли участие учёные и политологи из России и Монголии.

О победах 1939-го, которые помогли выстоять в 1941-м, рассказывает Демурин Михаил Васильевич — дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM