Москва, , 18:21 — REGNUM

Нет ничего хуже для безопасности Украины, чем появление на её территории американских ракет, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 22 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, призвавшего разместить на территории Украины американскую военную базу.

Морозов раскритиковал точку зрения Корсунского, заключающуюся в том, что будто бы появление американской военной базы на Украине и совместная американо-украинская разработка ракет среднего и дальнего радиуса действия укрепит безопасность Украины.

«Вы можете себе представить военную логику, когда появление американских или совместных ракет на территории Украины с дальностью до 1000 км укрепит украинскую безопасность в случае спровоцированного или неспровоцированного конфликта, например с Россией? Это выглядит как самый плохой и дешёвый анекдот. Ничего хуже для украинской безопасности и представить себе трудно», — сказал сенатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, Украина должна разместить на своей территории военную базу США, а также попросить у Вашингтона помощи в создании ракет среднего и дальнего радиуса действия.

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