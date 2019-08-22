Вильнюс, , 17:35 — REGNUM

В начале сентября состоится встреча глав парламентов стран Прибалтики и Северной Европы к которой Украина предложит некий новый формат влияния на Парламентскую ассамблею Совета Европы, чтобы её голос «был слышнее». Об этом сегодня, 22 августа, после переговоров в Вильнюсе заявили уходящий глава парламента Украины Андрей Парубий и глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Украина, по словам Парубия, предложит для принятия некую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ, которая будет весомее, если её поддержат первоначально в формате ассамблеи стран Прибалтики и Северной Европы, а затем она уже будет вынесена в ПАСЕ СЕ.

По словам Пранцкетиса, Литва и дальше готова координировать свои действия с Украиной в вопросах противодействия России.