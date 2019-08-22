Париж, , 16:05 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились в этот четверг, 22 августа, в Париже, сообщает Le Figaro.

Вместе с Борисом Джонсоном на ступенях Елисейского дворца в Париже президент Франции заявил, что «будущее Соединенного Королевства может быть только в Европе», добавив, что Brexit, запланированный на 31 октября, «не выбор Европейского союза».

«Я хочу сказать (британскому народу), что он сам должен выбрать свою судьбу», — подчеркнул глава Франции.

«Я хочу соглашения. Думаю, что мы может достичь хорошей сделки», — заявил Борис Джонсон прессе.

Глава консервативного правительства, который обязался покинуть ЕС «любой ценой» 31 октября, отметил, что его «сильно обнадеживают» переговоры, которые он провел с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне в Берлине.

В свою очередь, Эммануэль Макрон добавил, что «никто не будет ждать до 31 октября, не пытаясь найти хорошее решение». Перед своим британским коллегой глава Франции также настоял на соблюдении двух условий: «гарантии стабильности в Ирландии» и «обеспечении целостности единого рынка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита G7, который состоится в Биаррице с 24 по 26 августа, Борис Джонсон планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, с которым он надеется заключить соглашение о свободной торговле.

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