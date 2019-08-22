Иерусалим, , 16:06 — REGNUM

Журналисты газеты The Times of Israel раскритиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поблагодарившего Украину за борьбу с антисемитизмом. Издание опубликовало статью 22 августа.

В материале сказано, что в 2015 году на Украине было объявлено вне закона наследие советского периода, а также реабилитированы главари украинских коллаборационистов — Степан Бандера, Роман Шухевич и другие. В марте 2019 года вышел закон, уравнивающий ветеранов Великой Отечественной войны с прогитлеровскими боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно участвовавших в уничтожении евреев.

Авторы статьи также напомнили, что в 2017 году в Бабьем Яру в Киеве был открыт памятник погибшим украинским «журналистам», многие из которых были членами ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призывали население города выдавать евреев нацистам.

Таким образом, Нетаньяху отказывается от противодействия ревизионизму некоторых сторонников Израиля в Центральной и Восточной Европе, подытожили в издании.

Напомним, ранее Нетаньяху поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за вклад Украины в борьбу с антисемитизмом, заметив, что евреи и украинцы живут рядом многие сотни лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность привлечь Израиль к решению проблемы Донбасса.

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